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Суд вынес приговор организатору псевдореферендума в Дружковке

15.03.2017 04:55
Осужденная женщина на суде раскаялась и объяснила, что согласилась организовывать псевдореферендум из-за тяжелого материального положения
Суд вынес приговор организатору псевдореферендума в Дружковке
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд приговорил организатора псевдореферендума в Дружковке к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Женщина-пенсионерка была главой участковой избирательной комиссии, принимала участие в подсчете голосов и составлении протоколов. 

Ее действия квалифицировали по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 

Женщина во время судебного заседания раскаялась в своих действиях и пояснила, что согласилась участвовать в организации псевдореферендума из-за тяжелого материального положения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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