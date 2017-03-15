Суд вынес приговор организатору псевдореферендума в Дружковке
Суд приговорил организатора псевдореферендума в Дружковке к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Женщина-пенсионерка была главой участковой избирательной комиссии, принимала участие в подсчете голосов и составлении протоколов.
Ее действия квалифицировали по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Женщина во время судебного заседания раскаялась в своих действиях и пояснила, что согласилась участвовать в организации псевдореферендума из-за тяжелого материального положения.
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