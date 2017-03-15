В Минске обсудят вопрос безопасности и освобождения заложников

Сегодня трехсторонняя контактная группа проведет встречу в Минске

Сегодня, 15 марта, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, среди обсуждаемых вопросов станет - безопасность и освобождение украинских заложников.

14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что сегодня Украина предложит разделить списки заложников на категории.

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