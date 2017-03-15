Порошенко пообещал выставить счета организаторам блокады Донбасса

Как отметил президент, очевидно, "что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку"

Президент Петр Порошенко пообещал "выставить счета" за блокаду торговли с временно оккупированным Донбассом не только боевикам, но и политическим партиям Самопомощь и Батькивщина. Об этом глава государства заявил в среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО.



"То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно - покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и Самопомощи, Батькивщине и прочим зачинщикам и промоутерам блокады", - сказал он.



Порошенко в своем выступлении также отдельно раскритиковал партию Самопомощь и ее лидера, мэра Львова Андрея Садового.



"Как не прискорбно это осознавать, гуляй-поле в зоне АТО создала политическая сила, которую мы считали демократической, либеральной и реформаторской. Взяли и сделали - нечестно и непорядочно по отношению к стране. Разве положено таким вот образом отвлекать внимание от провалов своего лидера, который за два с половиной мэрских срока не смог решить острейшего коммунального вопроса и буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины?", - отметил президент.

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