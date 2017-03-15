Порошенко объяснил, с какими заводами Донбасса остались отношения

Украина оставила ограниченные отношения только с теми предприятиями по ту линию разграничения, чьи владельцы остались в правовом поле Украины

Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена только политико-дипломатическим путем с реинтеграцией неконтролируемых территорий в состав государства, поэтому были сохранены ограниченные отношения с некоторыми предприятиями по ту сторону линии разграничения. Об президент Петр Порошенко заявил в среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО.

"Блокировать или не блокировать? Поддерживать с оккупированными районами хотя бы минимальные экономические отношения или обрубить все? На эти вопросы можно ответить по-разному... Зависит от того, какой мы придерживаемся стратегии. Наша цель очевидна - возобновление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, реинтеграция неконтролируемых территорий в состав государства, воссоединение их жителей с украинской семьей", - заявил Порошенко.

По словам президента, именно эти мероприятия называются возвращением Донбасса в Украину, а Украины - в Донбасс.

"Это то, что положено в основу нашей государственной политики. Это то, за что отдают жизнь и проливают кровь наши воины. Это то, что поддерживает подавляющее большинство украинцев и международное сообщество", - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул: "Исходя именно из такой стратегии, мы в свое время и оставили ограниченные отношения с предприятиями по ту линию столкновения. Не со всеми, а, подчеркиваю, только с теми, чьи владельцы нашли способ остаться в правовом поле Украины... Кто сохранил свои предприятия под украинской юрисдикцией. Кто платил налоги в украинский бюджет, включая военный сбор в поддержку украинских Вооруженных Сил. Это деньги, которые шли Украине, которые позволяли разрешать социальные проблемы людей и укреплять обороноспособность страны".

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