Суд отпустил бывшего заместителя главы Нафтогаза Кацубу

Суд снял арест с имущества Александра Кацубы, в том числе с двух паспортов - украинского и заграничного

Шевченковский районный суд отпустил на свободу бывшего заместителя главы НАК Нафтогаз Украина Александра Кацубу. Об этом сообщают Наші гроші.

Суд также снял арест с имущества Кацубы, в том числе с двух паспортов - украинского и заграничного. Решение было принято 10 марта на закрытом заседании.

Суд утвердил соглашение о признании виновности между бывшим заместителем председателя правления Нафтогаза Украины Александром Кацубой и заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком, осуществляющим полномочия прокурора в данном уголовном производстве.

Суд приговорил преступника к лишению свободы на срок 1 год 5 месяцев.

При этом Кацубе учли срок предварительного заключения в Киевском СИЗО с 17 июня 2016 года из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. После этого суд постановил: "В связи с полным отбытием наказания, Кацубу А.В. освободить из-под стражи из зала суда немедленно после провозглашения приговора. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Кацубы А.В. не избирать".

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано.

Данные об апелляции и физическое местонахождение Александра Кацубы пока отсутствуют.

15 февраля бывший заместитель главы НАК Нафтогаз возместил государству 130 млн гривень.

17 июня 2016 года экс-заместитель главы правления НАК Нафтогаз Украины Александр Кацуба был задержан в Киеве. 18 июня Голосеевский суд принял решение об его аресте с правом внесения залога в размере 450 млн грн.



Александр Кацуба подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. ГПУ обвиняет его в присвоении почти 450 млн грн, принадлежащих НАК Нафтогаз Украины. До своего задержания Александр Кацуба пребывал в бегах, скрывшись от правоохранителей 25 сентября 2015 года и покинув Украину авиарейсом "Киев - Ницца".

21 декабря 2016 года Луценко заявил, что должностные лица НАК Нафтогаз, среди них - братья Сергей и Александр Кацубы, вероятно могут быть причастны к "газовым схемам" беглого миллиардера Сергея Курченко.

Александр Кацуба является сыном депутата Верховной Рады от группы Партия "Відродження" Владимира Кацубы.

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