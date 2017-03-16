ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине еще на год

Действия мандата миссии ОБСЕ продлили до 31 марта 2018 года

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял решение о продлении действия мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2018 года. Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Данным решением ОБСЕ установила бюджет Специальной мониторинговой миссии в Украине на уровне €105,5 млн с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

"Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов организации, в котором участвуют представители всех 57 государств-участников ОБСЕ", - говорится в сообщении.

16 марта сообщалось, что боевики террористической организации ДНР угрожали наблюдателям ОБСЕ арестом.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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