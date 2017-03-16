МИД Франции: Украине стоит снять блокаду оккупированного Донбасса

Во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили о необходимости выполнять минские соглашения

Министерство иностранных дел Франции призвало Украину снять блокаду железнодорожных путей, которые ведут к линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сказано в сообщении на сайте французского МИД.

"Франция очень обеспокоена решением украинского правительства от 15 марта ввести временную блокаду перевозки грузов на восток страны... Призываем украинскую власть приложить усилия с целью снять блокаду путей, ведущих к линии разграничения", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили на необходимости соблюдать минские соглашения.

15 марта 2017 года в Совете национальной безопасности и обороны приняли решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения со временно оккупированными территориями.

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