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В полиции собирают подписи за лишение Парасюка неприкосновенности

17.03.2017 01:50
Замглавы Нацполиции сообщил, что в Донецкой области собрали уже больше 500 подписей для обращения к президенту, ГПУ и Верховной Раде
В полиции собирают подписи за лишение Парасюка неприкосновенности
Владимир Парасюк

Личный состав полиции обратился к президенту, главе Верховной Рады и генпрокурору с просьбой лишить депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции, глава управления Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Более 500 сотрудников полиции Донецкой области подписали соответствующее письмо. Завтра его передадут дольше в территориальные подразделения, уточнил Аброськин. 

"16 марта 2017 года в главке полиции Донецкой области прошло собрание личного состава. Я рассказал о событиях последних дней, в частности о постыдном поведении некоторых народных депутатов Украины, о нападениях Владимира Парасюка на полицейских. (...) Такие вещи нельзя оставлять без реакции", - пояснил Аброськин. 

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Вечером 15 марта на въезде в Славянск, по данным полиции, автоколонна участников блокады отказалась проходить проверку. Среди участников был депутат Владимир Парасюк, он якобы угрожал и избил нескольких правоохранителей.

Парасюк, в свою очередь, заявляет, что силовики открывали по нему огонь. В полиции Донецкой области призвали ГПУ дать оценку его действиям.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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