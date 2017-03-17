В полиции собирают подписи за лишение Парасюка неприкосновенности
Личный состав полиции обратился к президенту, главе Верховной Рады и генпрокурору с просьбой лишить депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции, глава управления Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.
Более 500 сотрудников полиции Донецкой области подписали соответствующее письмо. Завтра его передадут дольше в территориальные подразделения, уточнил Аброськин.
"16 марта 2017 года в главке полиции Донецкой области прошло собрание личного состава. Я рассказал о событиях последних дней, в частности о постыдном поведении некоторых народных депутатов Украины, о нападениях Владимира Парасюка на полицейских. (...) Такие вещи нельзя оставлять без реакции", - пояснил Аброськин.
Вечером 15 марта на въезде в Славянск, по данным полиции, автоколонна участников блокады отказалась проходить проверку. Среди участников был депутат Владимир Парасюк, он якобы угрожал и избил нескольких правоохранителей.
Парасюк, в свою очередь, заявляет, что силовики открывали по нему огонь. В полиции Донецкой области призвали ГПУ дать оценку его действиям.
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