Грицак: Россия перешла к милитаризации информпространства

Украина теперь имеет дело не просто с вражеской пропагандой, а с тем, что специалисты называют "войной смыслов", пояснил глава СБУ

Агрессивная информационная политика Российской Федерации в отношении Украины претерпела изменения: Кремль перешел к милитаризации информпространства. Об этом сегодня в ходе конференции в университете Шевченко заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Произошли кардинальные изменения в подходах Российской Федерации к информационной политике по отношению к Украине и третьим странам. Агрессор перешил от применения инструментов мягкой силы к милитаризации информационного пространства", - заявил он.

Вследствие изменения тактики государства-агрессора Украина теперь имеет дело не просто с вражеской пропагандой, а с тем, что специалисты называют "войной смыслов", отметил глава Службы.

Читайте также: Роспуска Рады не будет, досрочные выборы хочет Россия - Порошенко

Ранее в интервью LIGA.net министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, который побывал на передовых позициях в зоне АТО, заявил, что конфликт в Донбассе невозможно разрешить без России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.