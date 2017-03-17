Грицак: Россия перешла к милитаризации информпространства
Агрессивная информационная политика Российской Федерации в отношении Украины претерпела изменения: Кремль перешел к милитаризации информпространства. Об этом сегодня в ходе конференции в университете Шевченко заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.
"Произошли кардинальные изменения в подходах Российской Федерации к информационной политике по отношению к Украине и третьим странам. Агрессор перешил от применения инструментов мягкой силы к милитаризации информационного пространства", - заявил он.
Вследствие изменения тактики государства-агрессора Украина теперь имеет дело не просто с вражеской пропагандой, а с тем, что специалисты называют "войной смыслов", отметил глава Службы.
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Ранее в интервью LIGA.net министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, который побывал на передовых позициях в зоне АТО, заявил, что конфликт в Донбассе невозможно разрешить без России.
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