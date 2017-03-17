ООН о блокаде в Донбассе: 500 тысяч человек могут потерять работу

У Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали последствия блокады временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей



"По меньшей мере, 500 тысячам человек грозит потеря работы. По словам министра социальной политики Украины, блокада может привести к увеличению стоимости электроэнергии и других коммунальных услуг на 30%", - отметили в пресс-службе.



По информации По информации LIGA.net , на некоторых оккупированных шахтах Донбасса горняков уже предупредили о возможных сокращениях после рейдерского захвата шахт боевиками.





"Проблемы с зарплатой постоянно, выплачивают ее частями, а что будет дальше - вообще непонятно",- сказал источник LIGA.net





На вопрос, куда идут поставки угля, он сказал: "Раньше - в Украину, сейчас - не знаю".





15 марта 2017 года президент Петр Порошенко предложил СНБО ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса. 15 марта Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией под украинской юрисдикцией. 15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены. Читайте также: МИД России отреагировал на блокаду оккупированного Донбасса

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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Экономический эффект блокады в Донбассе повлияет на жизнь около 1,5 млн украинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Верховного комиссара ООН по правам человека