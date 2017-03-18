Садовый: Среди участников блокады ОРДЛО могли быть провокаторы

Мэр Львова, лидер партии Самопомощь прокомментировал блокаду ОРДЛО и решение СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения

Мэр Львова, лидер партии Самопомощь, Андрей Садовый не исключает, что среди участников блокады ОРДЛО могли быть засланные провокаторы. Об этом он сказал в интервью изданию Зеркало недели.

"Нельзя исключать, что среди ребят могли быть и засланные провокаторы. И я думаю, что задача, в частности медиа, это тщательно исследовать. Если бы не эти блокировщики - не было бы решения СНБО. И Украину и далее загоняли бы в пропасть", - сказал Садовый.

Он напомнил, что среди участников блокады ОРДЛО есть представители партии Самопощь.

По его словам, решение СНБО надо было принимать уже давно.

"Хорошо, что сподобились хоть сейчас, хотя не уверен, что оно будет безоговорочно выполняться", - добавил Садовый.

15 марта 2017 года президент Петр Порошенко предложил СНБО ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса.

15 марта Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией под украинской юрисдикцией. 15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены. Читайте также: МИД России отреагировал на блокаду оккупированного Донбасса

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