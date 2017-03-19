СМИ: Захарченко с Плотницким начали интеграцию ОРДЛО к РФ

Координатором комитета по "интеграции" оккупированного Донбасса стал депутат Госдумы и заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко

В оккупированном Крыму представили структуру, которая будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию", передает Радио Свобода.

В Кремле уже подыскали для "национализированных" предприятий ОРДЛО новых поставщиков сырья, чтобы заменить потерянные из-за блокады связи с украинскими предприятиями. В первом заседании так называемого Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" приняли участие главари террористических организаций ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Оно состоялось 17 марта в Крыму, куда Плотницкий с Захарченко приехали на празднование 3-й годовщины аннексии полуострова.

Главари группировок заявили, что с Украиной больше ничего не связывает, а ведущий партнер для так называемых республик - Российская Федерация, в которую они надеются войти.

Декларации о "матери-России" в ходе заседания были подкреплены инициативами со стороны депутатов Государственной думы России относительно так называемых "граждан ЛДНР". Речь шла о специальном проекте, в рамках которого Россия будет сотрудничать с ОРДЛО во всех направлениях - экономическом, социальном, культурном, гуманитарном.

Координатором комитета по "интеграции" оккупированного Донбасса стал депутат Госдумы России и заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

Во время январской поездки Захарченко с Плотницким в Крым на празднование годовщины Переяславской рады Козенко говорил, что создал в Госдуме группу "парламентских контактов" с "ЛДНР". Тогда же якобы родилась и идея Интеграционного комитета "Россия - Донбасс".

Во время учредительного заседания комитета Козенко сообщил, что подготовил законопроект о необходимости отмены трудовых патентов для "граждан" "ДНР" и "ЛНР". А глава оккупационного крымского "парламента" Владимир Константинов предложил проект "Россрегион". В его пределах якобы станет возможным наиболее полное сотрудничество с группировками.

По словам главаря террористической организации ДНР Захарченко, в условиях транспортной блокады со стороны Украины, предприятия неподконтрольных территорий Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.

Ранее главарь террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в ДНР/ЛНР собираются провести референдум о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сценариев интеграции оккупированного Донбасса в Россию: "Нет, таких сценариев каких-то писаных нет".

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Решением Совета национальной безопасности и обороны 15 марта до 13:00 все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, были перекрыты правоохранителями.

Накануне президент Петр Порошенко объяснил, с какими заводами Донбасса у Украины остались отношения.

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