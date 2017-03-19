ГУР: После дезертирства боевики пытаются вернуться в Россию

Российские наемники, недовольные условиями службы в Донбассе, пытаются перебраться в РФ, сообщает разведка

На оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи дезертирства боевиков. Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, террористы после дезертирства пытаются перебраться на территорию России.



"В ночь на 19 марта трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК были задержаны при попытке пересечения границы с РФ и возвращены на передовые позиции", - сообщает ГУР.



За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики российско-террористической гибридной армии 85 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО, ранены пятеро военных.



В результате ночного обстрела Марьинки и Красногоровки в Донецкой области оккупантами есть разрушения.



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