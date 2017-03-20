Аваков: Действиям Парасюка в Донбассе должна быть дана оценка

Глава МВД заявил, что ситуации, когда народный депутат, пользуясь неприкосновенностью, бьет полицейского или госслужащего, не должны происходить

Глава МВД Арсен Аваков считает, что действиям народного депутата Владимира Парасюка в зоне АТО должна быть дана соответствующая оценка. Об этом он сказал в интервью телеканалу Украина.

"Мы имели ситуацию, при которой группа самонадеянных молодых людей во главе с народным депутатом, приняла решение противостоять полиции. И я считаю, что это самая большая проблема того вечера. Кто-то присвоил себе право не подчиняться законам и применять насилие. Вот в этом и есть проблема того самого столкновения. Считаю недопустимым, когда народный депутат, размахивая корочкой с одной стороны, с другой стороны - бьет служителя закона или государственного служащего, прекрасно зная, что тому, в силу своих обязанностей, невозможно оппонировать народному депутату", - сказал Аваков.

"Считаю, что это явление - очень опасное, на самом деле, для всей страны в целом. Поэтому настаиваю, чтобы этому факту была дана соответствующая оценка", - добавил министр внутренних дел.

По его словам, неприкосновенность депутата носит политический характер.

"Он не должен привлекаться к закону по фактам его политической деятельности. Но не по факту его хулиганских действий или явных нарушений закона", - подчеркнул Аваков.

Глава МВД привел пример ситуаций в США, когда конгрессмены и сенаторы арестовываются, несмотря на имеющуюся у них неприкосновенность.

"Их доставляют по факту нарушений, когда они прикрывают дорогу, например, в полицейский участок, иногда и в наручниках. Там устанавливают личность, смотрят документы, и при определенной процедуре выпускают. И сенаторы, и все конгрессмены знают, что такая процедура будет к ним применена", - уточнил Аваков.

16 марта генпрокурор Юрий Луценко назвал условие, при котором уголовное производство по факту инцидента в Славянске с участием народного депутата Владимира Парасюка может быть передано в ГПУ.

15 марта сообщалось, что по факту попытки прорыва автоколонны на въезде в Славянск следственное управлением ГУ НП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса).