Россия к маю создаст на границе с Донбассом новую армию - росСМИ

На восточном участке границы Украины с государством-агрессором РФ военное руководство оккупантов создает новую 8-ю армию ВС РФ, а на границе с Харьковской областью наращивает силы 20-й российской армии. Об этом еще 17 марта сообщила прокремлевская газета Известия.

8-ю армию со штабом в Ростове-на-Дону развернут рядом с временно неподконтрольным Украине участком границы с Донбассом. Укомплектование штаба армии и бригады управления уже начато, командармом назначен генерал-майор Петр Болгарев.

Как сообщил у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, в состав этой армии войдет 150-я мотострелковая дивизия (Новочеркасск), дислоцированная в районе Миллерово - прямо у границы с Украиной, в состав которой входят танковый, три мотострелковых, артиллерийский и зенитно-ракетный полки, а также батальоны разведки, связи и матобеспечения. 8-я армия, возможно, пополнится 20-й мотострелковой бригадой (Волгоград). Формирование боеспособной единицы, пишет издание, завершится к маю.

"Говоря простым языком, на всех стратегических направлениях сейчас создаются общевойсковые армии... Вновь сформированная 8-я армия станет важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-восточном стратегическом направлении", - рассказал газете главред журнала Арсенал Отечества Виктор Мураховский.

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20-я армия ВС РФ развернута против Украины в составе Западного военного округа и создает непосредственную угрозу Харьковской области, отметил журналист.

С 14 по 20 сентября 2017 года у границ Украины Россия намерена провести крупнейшие военные маневры года Запад-2017.

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