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Украина требует от ПАСЕ разъяснений о визите депутатов РФ в Сирию

21.03.2017 12:15
Российские депутаты не являются членами ПАСЕ, поскольку Ассамблея не подтверждала их полномочия, сказала первый вице-спикер
Украина требует от ПАСЕ разъяснений о визите депутатов РФ в Сирию

Украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе визита делегации депутатов ПАСЕ и Госдумы РФ в Сирию. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что российские депутаты не являются членами ПАСЕ, поскольку Ассамблея не подтверждала их полномочия.

"Итак, это был частный визит Аграмунт (глава ПАСЕ, - ред) с его российскими друзьями? Должны получить официальный ответ ПАСЕ", - сказала она. 

21 марта сообщалось, что в Сирию вчера прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ

12 января 2017 года сообщалось, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

11 октября 2016 года первый вице-спикер Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий президента ассамблеи Педро Аграмунта.

10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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