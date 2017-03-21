Украина требует от ПАСЕ разъяснений о визите депутатов РФ в Сирию
Украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе визита делегации депутатов ПАСЕ и Госдумы РФ в Сирию. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
Она подчеркнула, что российские депутаты не являются членами ПАСЕ, поскольку Ассамблея не подтверждала их полномочия.
"Итак, это был частный визит Аграмунт (глава ПАСЕ, - ред) с его российскими друзьями? Должны получить официальный ответ ПАСЕ", - сказала она.
21 марта сообщалось, что в Сирию вчера прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ
12 января 2017 года сообщалось, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.
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