МИД Греции опроверг открытие "представительства ДНР"
В Министерстве иностранных дел Греции опровергли сообщения о якобы открытии в стране "представительства" террористов ДНР. Об этом сообщается на сайте МИД.
"Греция никогда не признавала самопровозглашенную "Донецкую народную республику"", - заявил министр Стратос Эфтимиу.
МИД Греции подчеркивает, что любые действия, которые подрывают территориальную целостность Украины, противоречат позиции греческого правительства.
Ранее СМИ сообщили, что якобы 21 марта в Афинах террористы ДНР откроют свое "представительство".
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