USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

МИД Греции опроверг открытие "представительства ДНР"

22.03.2017 00:25
Глава МИД Греции заверил, что подобные действия противоречили бы позиции правительства, которое поддерживает территориальную целостность Украины
МИД Греции опроверг открытие "представительства ДНР"
Фото: mfa.gr

В Министерстве иностранных дел Греции опровергли сообщения о якобы открытии в стране "представительства" террористов ДНР. Об этом сообщается на сайте МИД.

"Греция никогда не признавала самопровозглашенную "Донецкую народную республику"", - заявил министр Стратос Эфтимиу.

МИД Греции подчеркивает, что любые действия, которые подрывают территориальную целостность Украины, противоречат позиции греческого правительства. 

Ранее СМИ сообщили, что якобы 21 марта в Афинах террористы ДНР откроют свое "представительство".

Читайте также: Никакого "представительства ДНР" в Италии нет - посол

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 