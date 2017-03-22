МИД Греции опроверг открытие "представительства ДНР"

Глава МИД Греции заверил, что подобные действия противоречили бы позиции правительства, которое поддерживает территориальную целостность Украины

В Министерстве иностранных дел Греции опровергли сообщения о якобы открытии в стране "представительства" террористов ДНР. Об этом сообщается на сайте МИД.



"Греция никогда не признавала самопровозглашенную "Донецкую народную республику"", - заявил министр Стратос Эфтимиу.



МИД Греции подчеркивает, что любые действия, которые подрывают территориальную целостность Украины, противоречат позиции греческого правительства.

Ранее СМИ сообщили, что якобы 21 марта в Афинах террористы ДНР откроют свое "представительство".

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