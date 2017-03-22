СБУ просит Минск разъяснить слова Лукашенко о боевиках из Украины

Украина направила запрос в Беларусь с просьбой предоставить дополнительную информацию о якобы задержании "боевиков", сообщили в спецслужбе

Служба безопасности Украины обратилась к белорусским коллегам с просьбой объяснить, что имел в виду президент Александр Лукашенко, говоря о задержании "боевиков", якобы подготовленных в "лагерях" на украинской территории. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.



"Что касается заявлений о том, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей, нашей службой направлен соответствующий запрос в Беларусь, и мы ожидаем дополнительную информацию от наших коллег. Пока что более подробной информации, кроме той, которая прозвучала из уст президента Беларуси, у нас нет", - сказал он.



Также Ткачук опроверг информацию, обнародованную 20 марта 2017 года белорусскими пограничниками, о якобы попытке прорыва со стороны Украины автомобиля с оружием и взрывчаткой.



"Насколько мне известно, прозвучавшая в СМИ информация о якобы прорыве с украинской территории каких-то транспортных средств в направлении белорусской границы на сегодняшний день не подтверждается. По оперативным данным, вроде бы в серой зоне было какое-то транспортное средство. Но со стороны украинской границы наши пограничники, насколько мне известно, никакого пересечения никакими транспортными средствами не фиксировали", - отметил представитель СБУ.

21 марта 2017 года Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "боевиков", которые якобы готовили "провокацию с оружием". По его словам, деньги так называемым боевикам шли через Польшу и Литву, а тренировались они в "лагерях", в том числе якобы на территории Украины.

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