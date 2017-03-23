Порошенко утвердил программу развития армии до 2020 года
Президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении государственной программы развития армии до 2020 года. Об этом говорится в комментарии к документу №73/2017 на официальном сайте главы государства.
Текст программы по реформе ВСУ не разглашается - государственная тайна.
"Постановляю: ввести в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года о госпрограмме развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается), утвердить госпрограмму развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается, тайно)", - говорится в указе.
Также этим распоряжением признаются утратившими силу предыдущие указы президента - №479 о решении СНБО от 2 сентября 2013 года о комплексной госпрограмме реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года, а также №468 о решении СНБО от 28 апреля 2014 года о мерах по повышению эффективности планирования в секторе безопасности и обороны.
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Контролировать выполнение решения будет секретарь Совнацбеза Александр Турчинов.
Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть 22 марта 2017 года.
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