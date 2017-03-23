USD:  26.81  27.12   EUR:  28.69  29.39  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко утвердил программу развития армии до 2020 года

23.03.2017 08:09
Текст документа не разглашается, поскольку является государственной тайной. Следить за выполнением программы будет секретарь СНБО Александр Турчинов.
Порошенко утвердил программу развития армии до 2020 года
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении государственной программы развития армии до 2020 года. Об этом говорится в комментарии к документу №73/2017 на официальном сайте главы государства.

Текст программы по реформе ВСУ не разглашается - государственная тайна.

"Постановляю: ввести в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года о госпрограмме развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается), утвердить госпрограмму развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается, тайно)", - говорится в указе.

Также этим распоряжением признаются утратившими силу предыдущие указы президента - №479 о решении СНБО от 2 сентября 2013 года о комплексной госпрограмме реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года, а также №468 о решении СНБО от 28 апреля 2014 года о мерах по повышению эффективности планирования в секторе безопасности и обороны.

Читайте также: Минобороны разрабатывает свою IT-стратегию

Контролировать выполнение решения будет секретарь Совнацбеза Александр Турчинов.
Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть 22 марта 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 