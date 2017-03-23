Порошенко утвердил программу развития армии до 2020 года

Текст документа не разглашается, поскольку является государственной тайной. Следить за выполнением программы будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

Президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении государственной программы развития армии до 2020 года. Об этом говорится в комментарии к документу №73/2017 на официальном сайте главы государства.

Текст программы по реформе ВСУ не разглашается - государственная тайна.

"Постановляю: ввести в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года о госпрограмме развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается), утвердить госпрограмму развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается, тайно)", - говорится в указе.

Также этим распоряжением признаются утратившими силу предыдущие указы президента - №479 о решении СНБО от 2 сентября 2013 года о комплексной госпрограмме реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года, а также №468 о решении СНБО от 28 апреля 2014 года о мерах по повышению эффективности планирования в секторе безопасности и обороны.

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Контролировать выполнение решения будет секретарь Совнацбеза Александр Турчинов.

Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть 22 марта 2017 года.

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