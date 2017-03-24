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Чистка рядов СБУ: Порошенко назвал цифру уволенных с начала войны

24.03.2017 12:41
На смену тем, кто больше не работает в Службе, пришли "молодые и патриотические боевые офицеры", заявил глава государства
Чистка рядов СБУ: Порошенко назвал цифру уволенных с начала войны

С начала войны России против Украины из структур Службы безопасности Украины были уволены более двух тысяч сотрудников. Такую цифру озвучил в ходе выступления к 25-летию СБУ президент Петр Порошенко.

"Из Службы было уволено более двух тысяч лиц. Зато приняли на службу молодых и патриотически настроенных офицеров, многие из которых уже прошли испытания и закалились в боевых действиях", - отметил глава государства.

21 марта 2017 года в СБУ сообщили, что потери ведомства за время российской агрессии составили более 20 погибших сотрудников.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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