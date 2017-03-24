МИД Британии: Новые правки в законе о декларировании - шаг назад

По мнению посла Джудит Гоф, изменения в законодательстве, обязавшие борцов с коррупцией подавать декларации - это давление на общественные организации

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает изменения в закон об электронном декларировании, которыми антикоррупционные организации обязываются отчитываться о доходах, "серьезным шагом назад". Об этом Гоф сообщила у себя в Twitter.

"Изменения в э-декларировании - серьезный шаг назад. Это может ограничить возможности общественных организаций, усилить давление на них и повлиять на реформы. Необходимо пересмотреть", - заявила Гоф.

23 марта Верховная Рада обязала антикоррупционные общественные организации подавать электронные декларации. Декларировать доходы должны будут физические лица, которые получают средства или имущество для реализации проектов в сфере противодействия коррупции, а также те, кто руководит или входит в состав управляющих органов общественных организаций, работающих в сфере борьбы с коррупцией.

В посольстве США в Украине обязательство борцов с коррупцией подавать электронные декларации также назвали "шагом назад в продвижении реформ".

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