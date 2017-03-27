Боевики ДНР назвали Януковича "предателем", не ждут его в Донецке
Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко предложил внести в список лиц, которым запрещен въезд на временно оккупированные территории Донбасса, экс-диктатора Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Об этом сообщает прокремлевский ресурс РИА Новости.
"Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… внесем в список невъездных... С предателями нам делать нечего", - сказал Захарченко.
"Он (Янукович, - ред.) сбежал из Киева, в Киев должен вернуться", - сказал Захарченко.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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