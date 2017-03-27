Освобожденный Жемчугов: Только Украина борется за заложников

Главарь террористов угрожает тюрьмой тем, кто выйдет в Донецке на акцию и будет поднимать вопрос обмена, сказал Герой Украины

Только Украина борется за освобождение заложников, а стране-агрессору РФ и боевикам на них наплевать. Об этом в интервью Укринформу заявил освобожденный заложник из плена боевиков, Герой Украины Владимир Жемчугов.

"У нас с женой на сегодня очень много контактов с луганской стороной и донецкой стороной, которые неподконтрольны Украине. Особенно с некоторыми родственниками тех, кто находится в украинских тюрьмах. Они говорят: никто не хочет наших детей забирать. Это только Украина так бьется - отдайте наших. А там - наплевать. Тем наплевать на своих, "бабы еще нарожают", - подчеркнул Жемчугов.

По его словам, боевики блокируют процесс обмена и не хотят никого менять.

"На Youtube одна из родственниц тех восьми солдат донецких, которые были взяты под Мариуполем, выложила историю похождений матерей. Они уже и в Россию ездили просили, говорили, что Украина заявила, что готова поменять, почему донецкие отказываются? Захарченко (главарь террористов, - ред.) им угрожает, если они выйдут хоть на одну акцию, всех посадить в тюрьму. Но они уже не боятся, выхода у них уже нет, они готовы идти в тюрьму. Тогда об этом кто-то узнает и, возможно, поднимется общественное мнение", - сказал Жемчугов.

"Скорее всего, мы поможем. Главное - знать, в какой день они будут проводить такую акцию в Донецке. И если они не вернутся домой, мы поднимем этот информационный шум", - добавил Жемчугов.

17 сентября из плена террористов были освобождены Жемчугов и сотрудник миссии ООН Юрий Супрун.

22 января 2017 года президент Петр Порошенко присвоил Жемчугову звание Героя Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.