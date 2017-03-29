Порошенко и Кэмерон говорили о санкциях против России
Президент Петр Порошенко вчера, 28 марта, провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии в Донбассе. Речь шла о сохранении существующего режима санкций ЕС против Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметили в пресс-службе.
Порошенко поблагодарил Кэмерона за твердую позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
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