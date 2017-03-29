Сегодня в Минске обсудят освобождение заложников и безопасность

Главными темами в Минске станут освобождение украинских заложников и соблюдение безопасности в зоне АТО

Сегодня, 29 марта, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процес се Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, будут обсуждаться вопросы безопасности в Донбассе и освобождение украинских заложников.

28 марта первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось в оккупированном Донбассе до 118 человек.

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