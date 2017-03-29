Дело Ефремова: Луценко уверен в качественных доказательствах

Генпрокурор отметил, что ждет позитивных сигналов из зала судебных заседаний

Генпрокуратура поддерживает обвинения против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом в интервью Укринформу заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не могу вам говорить, как продвигается суд. Мы поддерживаем обвинения и уверены в качественных доказательствах. Но, в конце концов, я не имею права - ни человеческого, ни юридического - прогнозировать решение суда. Я также, как генпрокурор, как человек, очень жду позитивных сигналов из зала судебных заседаний", - отметил Луценко.

Он уверен, что если будет вынесено один, два, три, четыре, пять приговоров с реальным лишением свободы, то общество почувствует изменение даже в своем настроении.

"Да, есть проблема. Какая проблема? Суды. Все это знают: наши партнеры знают, украинцы знают", - подчеркнул Луценко.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

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10 января сообщалось, что уголовное производство против экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.

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