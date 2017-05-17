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У ОБСЕ ограничен доступ к границе Украины с Россией - Геращенко

17.05.2017 02:34
Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ на приграничную зону на территории временно оккупированных районов Донбасса
У ОБСЕ ограничен доступ к границе Украины с Россией - Геращенко
Фото: EPA

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в доступе к неконтролируемому участку украинско-российской границы. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко после встречи с главой СММ Эртугрулом Апаканом.

Патрули ОБСЕ могут находится на приграничной территории очень ограниченное время из-за того, что боевики ОРДЛО не допускают туда. 

Апакан отметил, что миссия работает над тем, чтобы активней мониторить ситуацию ближе к границе. 

Все патрули СММ ОБСЕ в Донбассе сейчас ездят только по дорогам с твердым покрытием. 

7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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