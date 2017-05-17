У ОБСЕ ограничен доступ к границе Украины с Россией - Геращенко

Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ на приграничную зону на территории временно оккупированных районов Донбасса

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в доступе к неконтролируемому участку украинско-российской границы. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко после встречи с главой СММ Эртугрулом Апаканом.

Патрули ОБСЕ могут находится на приграничной территории очень ограниченное время из-за того, что боевики ОРДЛО не допускают туда.



Апакан отметил, что миссия работает над тем, чтобы активней мониторить ситуацию ближе к границе.

Все патрули СММ ОБСЕ в Донбассе сейчас ездят только по дорогам с твердым покрытием.



7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.

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