ВСУ объявили о наступлении "режима тишины" с полуночи

Однако, в случае возникновения со стороны боевиков угрозы жизни военнослужащих и мирных жителей, подразделения ВСУ будут готовы применить оружие

Сегодня, 31 мая, руководство ВСУ отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня по 00.00 часов 2 июня. Об этом сообщает штаб АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК подтверждает: 1 июня ВС Украины будут придерживаться "режима тишины". Украинская сторона, безусловно соблюдая минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению "режима тишины" вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО в Донбассе", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в СЦКК отметили, что в случае возникновения со стороны боевиков угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения ВСУ будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие.

Напомним, с начала суток 31 мая боевики 10 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. При этом использование тяжелого артиллерийского вооружения не зафиксировано.

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