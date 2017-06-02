Без виз и проблем: МИД поможет украинцам в аэропортах Германии

Инициатива дипломатов призвана обеспечить гладкое прохождение прибывающими из Украины в Германию погранконтроля в первый день безвизового режима

Сотрудники украинских консульств 11 июня - в первый день введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС - прибудут в аэропорты Германии, чтобы помочь украинцам в случае возникновения осложнений при пересечении границы. Такую информацию со ссылкой генконсульство Украины в Мюнхене сообщило агентство Deutsche Welle.

В мюнхенском аэропорту прибывающим гражданам Украины будут готовы помочь несколько дипломатов, включая генерального консула.

Выезды дипломатов в аэропорты в первый день визовой либерализации запланированы также в других консульских округах - в Дюссельдорфе и Кельне.

Эта инициатива МИД призвана обеспечить оперативные контакты с полицией "для реагирования на возможные осложнения при пересечении границы ЕС украинцами в безвизовом порядке".

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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля его одобрили и послы ЕС. 11 мая это решение утвердил Совмин ЕС, а 17-го оно было подписано в Европарламенте. В Москве получение Украиной безвизового режима с ЕС вызвало негативную реакцию.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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