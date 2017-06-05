АТО: За минувшие сутки ранены двое солдат ВСУ

Террористы Донбасса за прошедшие сутки 60 раз открывали огонь по позициям украинской армии

За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных.



Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, боевики 60 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе девять раз - из запрещенного минскими договоренностями оружия.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Вчера днем ​​российско-террористические бандформирования относительно снизили свою огневую активность на отдельных участках линии разграничения сторон, однако уже с наступлением сумерек боевики значительно повысили интенсивность и разрушительный характер своих вооруженных провокаций вдоль всего фронта", - отмечает штаб.

На приморском направлении было зафиксировано 28 обстрелов.

"Эпицентром вражеской активности был поселок Водяное, опорные пункты сил АТО вблизи которого противник несколько раз обстреливал из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов", - говорится в сообщении.

Также из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским позициям возле Талаковки, Марьинки, Гнутово и Лебединского. Из 82 мм минометов сепаратисты били неподалеку Красногоровки и Широкино. Вечером в районе Водяного террористы применили вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы. Силы АТО возле Красногоровки вечером также были обстреляны из танковых орудий.

На донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов.

Чаще всего боевики обстреливали позиции сил АТО в пригороде Авдеевки из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм были обстреляны украинские опорные пункты в районе Верхнеторецкого, Опытного и Троицкого. Из окрестностей временно оккупированной Горловки боевики вели огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ВС Украины возле Зайцево.

Также боевики с наступлением сумерек активизировались на луганском направлении - 20 обстрелов.

"В частности, до конца суток оккупанты неоднократно били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО, которые расположены у Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского", - сообщили в штабе.

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