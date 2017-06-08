Рада обозначила курс на вступление Украины в НАТО

Возможное в будущем членство страны в Североатлантическом альянсе депутаты вернули в список внешнеполитических приоритетов

Народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

За проект изменений в ряд законов по поводу внешнеполитического курса страны №6470 проголосовали 276 депутатов.

В пока еще действующей редакции закона о принципах внешней и внутренней политики прописано углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в организации.

В новой редакции цель углубления сотрудничества - вступление Украины в Альянс. Также в законе об основах национальной безопасности среди национальных приоритетов прописывается членство в НАТО.

Первый вице-спикер Рады и один из авторов документа Ирина Геращенко считает, что принятие закона "демонстрирует единство политических элит по курсу евроатлантической интеграции" и "заставляет власть не только говорить о НАТО, а менять стандарты в оборонном секторе, сфере безопасности и экологической отрасли".

"Мы проведем референдум (о вхождении в Альянс, - ред.) - накануне вступления, как это сделали страны Восточной Европы, которые уже в НАТО. Но есть одно но: они провели референдум после подачи заявки, когда у власти была твердая уверенность в поддержке обществом членства в НАТО и она не имела права на ошибку", - написала она в Facebook.

В объяснительной записке к закону говорится, что НАТО является самым эффективным инструментом гарантирования безопасности государства, а расширение Альянса в последние годы "тому доказательство". В документе указано, что Украина имеет достаточные политико-правовые предпосылки для сближения с НАТО.

Авторы документа: председатель Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, депутаты Мустафа Найем, Ирина Фриз, Ольга Белькова, Алексей Скрипник, Юрий Береза, Борис Тарасюк и глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

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9-10 июля в Киеве состоится выездное заседание членов Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

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