Генсек ООН в ближайшее время посетит Украину - Геращенко
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом заявила замгенсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгуку, сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину", - написала Геращенко.
13 октября 2016 года Генеральная ассамблея ООН утвердила бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации.
Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:34
-
вчера
18:19
-
вчера
18:10
-
вчера
17:35
-
вчера
17:23
Новости партнеров
- 30314
- 26455
- 15216
- 14405
- 12431