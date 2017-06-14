Мины в АТО опаснее для гражданских, чем для военных - Ельченко

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что за три месяце в зоне АТО погибли более 30 мирных жителей, а ранены - около 150

Мины боевиков в зоне проведения антитеррористической операции более опасны для мирных жителей, чем для военнослужащих, но агрессия РФ не позволяет ликвидировать эту угрозу. Об этом завил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания Совета безопасности ООН, передает Укринформ.

Он сообщил, что за три месяца в АТО погибли более 30 мирных жителей, а ранены около 150. Эти данные на 70% превышают количество смертей и случаев травмирования мирных жителей за аналогичный период в прошлом году.

"Мины и взрывные устройства разбросаны по всей территории конфликтной зоны, особенно вдоль линии столкновения, и представляют серьезную угрозу для гражданских лиц, включая детей", - подчеркнул Ельченко.

Постпред Украины в ООН напомнил, что последний из таких случаев произошел 23 апреля под Луганском, когда на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

"К сожалению, заявление Совета безопасности, осуждающее этот ужасный инцидент, было заблокировано Российской Федерацией, что очень красноречиво указывает на то, кто совершил это преступление и кто их покровители", - заявил Ельченко.

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