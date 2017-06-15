Запрет на ношение георгиевской ленты вступил в силу

За публичное ношение символа российских оккупантов и их подельников грозят штрафы от 850 до 5100 гривень, за повторное нарушение возможен арест

Сегодня, 15 июня, в Украине вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду символики российско-террористических оккупантов - георгиевской ленты. Вчера документ был опубликован в официальном вестнике парламента Голос Украины.

Ношение георгиевской ленточки с сегодняшнего дня повлечет наложение штрафа от 850 до 2550 гривень. За повторное нарушение грозит штраф от 2550 грн до 5100 грн с возможным административным арестом на срок до 15 суток.

В законе говорится, что запрет, штрафы и наказания не затронут участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия с георгиевской лентой. Также этот символ разрешается использовать на стендах музеев, в фондах библиотек, произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен Красной армии.

В случае иных нарушений лента или предметы с ее изображением будут изъяты.

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С 2014 года - начала вооруженной агрессии России против Украины - георгиевская лента стала символом оккупантов и их подельников в Украине. От использования этого символа во время торжеств по случаю Дня победы отказалась не только Украина, но и Беларусь с Казахстаном. Украинским символом в память о павших в той войне стал цветок мака.

16 мая 2017 года Верховная Рада запретила использование георгиевской ленты. Президент Петр Порошенко подписал закон. Как заявил глава государства, георгиевская лента - не символика Второй мировой войны, а символ агрессии против Украины 2014-17 годов.

Организация Amnesty International в Украине осудила задержания мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики. Реагируя на это, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил: "Такое впечатление, что заявление Amnesty писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине - 7 млн".

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