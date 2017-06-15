В НАПК удивлены требованием Корчак распечатать э-декларации

Замглавы НАПК Руслан Радецкий обвинил руководителя агентства в голосовании против утверждения результатов проверки "без надлежащего обоснования"

Замглавы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий обвинил руководителя органа Наталью Корчак в безосновательном отклонении результатов проверки э-деклараций и выразил удивление по поводу поручения главы НАПК распечатать проверяемые декларации. Об этом он написал в своем Facebook.



Как утверждает Радецкий, он обратился к Корчак с просьбой назначить заседание для утверждения заключений полной проверки деклараций членов правительства. По его словам, глава НАПК никак не отреагировала на обращение и в определенный день проведения заседания отсутствовала. Радецкий добавил, что после этого еще дважды обращался к руководителю органа с ходатайством о рассмотрении результатов проверок деклараций.

"Во время заседания Вы (Корчак - ред.), рассмотрев лишь результат проверки э-декларации премьер-министра, проголосовали с другим членом НАПК "против". После чего преждевременно, без согласования с другими членами НАПК, безосновательно объявили о закрытии заседания. Таким образом, оставили без обсуждения вопрос рассмотрения результатов проверки других членов правительства", - отметил замглавы агентства.

Также Радецкий обвинил Корчак в голосовании против утверждения результатов проверки "без надлежащего обоснования". "Все результаты проверки оформлены в соответствии с законом о предотвращении коррупции и порядком проведения полной проверки э-деклараций", - подчеркнул он.



Читайте также: НАПК отдельным решением подтвердило, что были проблемы с Реестром

Чиновник также заявил, что глава НАПК требовала подготовить аналитическую справку, не предусмотренную ни законом, ни другим каким-либо нормативно-правовым документом. "По Вашему устному поручению даже распечатали все декларации с персональными данными субъектов декларирования и проверки. Неизвестно, как Вы в дальнейшем будете использовать соответствующие распечатки", - отметил Радецкий.



Кроме того, замглавы НАПК обвинил Корчак в разжигании распрей внутри антикоррупционного органа, из-за которых якобы был вынужден подать в отставку член агентства Руслан Рябошапка. Радецкий также утверждает, что глава НАПК якобы добивается и его отставки, помогая таким образом объектам проверки "избежать объективной, беспристрастной проверки их э-деклараций".

13 июня 2017 года сообщалось, что Кабмин ожидает от Верховной Рады принятия закона, который позволит обновить состав НАПК и разблокировать его работу.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.