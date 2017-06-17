Погибшего в зоне АТО сапера Сарнавского представят к награде
Президент Петр Порошенко поручил представить погибшего командира инженерно-саперной роты 72 бригады Сухопутных войск ВСУ Евгения Сарнавского к награде. Об этом Порошенко написал в Facebook.
Сегодня в Киеве на Майдане Независимости с 10:00 прощаются с капитаном. Сарнавский скончался от ранений, полученных 8 июня во время выполнения боевого задания около Новоселовки.
Сарнавский занимался разминированием 14 лет, рассказали на странице 72-й бригады в Facebook. У него осталась мать и беременная жена.
30 мая при выполнении боевой задачи около поселка Железное (экс-Артёмово) под Торецком погиб сапер.
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