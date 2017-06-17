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Погибшего в зоне АТО сапера Сарнавского представят к награде

17.06.2017 12:44
Сапер с 14-летним стажем Евгений Сарнавский погиб от ранений, полученных при выполнении боевого задания под Новоселовкой
Погибшего в зоне АТО сапера Сарнавского представят к награде
Евгений Сарнавский (фото - Петро Пооршенко/Facebook)

Президент Петр Порошенко поручил представить погибшего командира инженерно-саперной роты 72 бригады Сухопутных войск ВСУ Евгения Сарнавского к награде. Об этом Порошенко написал в Facebook.

Сегодня в Киеве на Майдане Независимости с 10:00 прощаются с капитаном. Сарнавский скончался от ранений, полученных 8 июня во время выполнения боевого задания около Новоселовки.

Сарнавский занимался разминированием 14 лет, рассказали на странице 72-й бригады в Facebook. У него осталась мать и беременная жена.

30 мая при выполнении боевой задачи около поселка Железное (экс-Артёмово) под Торецком погиб сапер.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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