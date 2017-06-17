Россия недовольна сотрудничеством Украины и Хорватии по Донбассу
Страна-агрессор Россия недовольна планами Украины и Хорватии по сотрудничеству в вопросе реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса и считает такие шаги "непродуктивными, неуместными и не способствующими урегулированию" развязанного Кремлем конфликта. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"С сожалением отмечаем, что в Загребе пока предпочитают продвигать "доморощенные" параллельные структуры вместо призывов к активизации диалога в механизмах минской контактной группы", - заявили в российском министерстве.
Москва также обвинила Хорватию в "однобокой подаче тяжелых страниц" балканского кризиса первой половины 1990-х годов и якобы подыгрывании таким образом "киевской партии войны".
Кроме того, в МИД государства-оккупанта выразили обеспокоенность планами хорватских властей "нарастить военно-техническое сотрудничество с Украиной" вместо "требования прекратить обстрелы Донбасса".
Согласно заявлению, во внешнеполитическом ведомстве "надеются", что Хорватия "переориентирует свои усилия на всемерное содействие" выполнению Украиной обязательств в рамках минского процесса.
Ранее в июне Украина и Хорватия подписали план взаимодействия двусторонней рабочей группы по вопросам сотрудничества на 2017 год, которая будет заниматься, прежде всего, вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как отметили в пресс-службе Кабмина, документ предусматривает, в частности, изучение хорватского опыта по вопросам реинтеграции и возвращения беженцев, восстановления доверия местных жителей и восстановления инфраструктуры, привлечения международной помощи, социального обеспечения на реинтегрированных территориях.
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