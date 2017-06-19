Геращенко разъяснила философию законопроекта об АТО и деоккупации
Законопроект о мирной деоккупации и реинтеграции захваченных Россией и коллаборантами районов Донбасса в ближайшее время будет окончательно рассмотрен на заседании СНБО. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Важно: Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования инспирированной Россией войны в Донбассе, при этом мы боремся за деоккупацию и возвращение территорий. Именно это и является философией законопроекта", - отметила она.
Геращенко сообщила, что сегодня рабочая группа "дошлифовывала определенные дискуссионные моменты" документа.
"В ближайшее время состоится заседание СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение", - отметила вице-спикер.
Один из участников заседания нардеп Андрей Тетерук отметил, что рабочая группа "ожидает неотложного представления этого законопроекта президентом в парламент и принятие его депутатами".
По словам Геращенко, было предложено в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на "неформальной минской платформе в Раде", в которой "активно работают все фракции, кроме Самопомощи".
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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "пришло время" не просто признать ОРДЛО оккупированной территорией, а на законодательном уровне предложить основные позиции по ее освобождению. Он считает, что нужно создать постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями, который бы обеспечивал комплексное руководство ВСУ, силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями. Предполагается также, что в случае принятия закона будет изменено и название военной операции в Донбассе.
По данным украинских СМИ, речь не идет об обязательном введении военного положения. Законопроект предполагает, что президент на время действия закона об особенностях госполитики по восстановлению суверенитета Украины в ОРДЛО может принимать решения о применении военной силы и о введении военного положения.
Документ "об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины" может поступить на рассмотрение Рады на текущей неделе.
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