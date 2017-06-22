Эхо русской весны: в Лимане судят организаторов псевдореферендума
В Донецкой области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшей замглавы Лиманской участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.
В 2014 году женщина, находясь в должности, активно участвовала в организации и проведении в Лимане незаконного референдума о признании государственного суверенитета террористической организации ДНР.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Также сотрудники спецслужбы ознакомили с обвинительными актами еще двух жителей Лимана, которые также активно способствовали проведению сепаратистского плебисцита.
Лицам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказание по статье - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Процессуальные документы переданы в суд.
Ранее сегодня сообщалось, что пророссийский наемник, который обстреливал позиции ВСУ и принимал участие так называемом параде боевиков 9 мая 2015 года, проведет восемь лет в тюрьме.
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