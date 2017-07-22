Путин раскритиковал Суркова за неудачу в дестабилизации в Украине

В июле Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине - курировала попытку захвата общественных приемных ГПУ и администрации президента

В СБУ заявляют, что президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации в Украине. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

При этом поставлено новое задание - в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", рассказал Грицак.

Глава СБУ также сообщил, что 12 июля, по указанию из РФ была предпринята попытка захватить общественную приемную генпрокуратуры.

"Для акции были наняты 34 человека, молодые люди в камуфляже и безработные, которые должны были изображать представителей добробатов. Вместе с полицией мы их задержали. Участники акции сообщили, что были наняты за 400 гривен", - сказал он.

Также была предотвращена попытка захвата общественной приемной администрации президента.

"СБУ установила организаторов этих антиукраинских акций. Все они находятся на территории РФ. Это заказчики из администрации президента РФ, кураторы Сурков и Ардзимба. Организацию и финансирование обеспечивает "Комитет спасения Украины" - Азаров, Олийник, Захарченко, Клюев", - добавил Грицак.

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