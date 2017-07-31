Госдеп: Репутация кандидатов в состав Верховного суда сомнительна

В американском посольстве советуют по отдельности пересмотреть личные дела всех кандидатов: говорят, что добропорядочность многих не подтверждена

Добропорядочность многих кандидатов в обновленный состав Верховного суда сомнительна. Об этом заявили в дипломатической миссии США в Украине в Twitter ведомства.

"Несколько сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения", - считают в Госдепартаменте США.

Американские дипломаты убеждены, что будет правильно, если Высший совет правосудия отдельно пересмотрит личные дела каждого из кандидатов.

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По информации Центра противодействия коррупции, 30 из 120 отобранных кандидатов, то есть 25%, имеют отрицательные заключения Общественного совета добропорядочности. Девять победителей с сомнительной репутацией попадут в Кассационный административный суд, восемь - в хозяйственный, семь - в гражданский, шесть - в уголовный.

Конкурс в Верховный суд начался 7 ноября 2016 года. Для участия в нем зарегистрировались 1436 человек, 846 подали документы на участие, из которых к конкурсу были допущены 653, из них 625 - к прохождению квалификационного оценивания.

В итоге ВККС провела собеседования в коллегиях с 381 кандидатом.

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