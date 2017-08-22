Разговор в нормандском формате состоится сегодня - Порошенко

Речь пойдет об усилении вооруженной миссии ОБСЕ, введении миротворцев ООН и объявлении режима прекращения огня

Телефонный разговор лидеров стран нормандского формата - Украины, России, Германии и Франции - состоится сегодня вечером. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Северодонецке.

"Уже через три с половиной часа в Киеве у меня состоится сегодня вечером телефонная конференция в нормандском формате, где мы будем акцентировать внимание и по усилению вооруженной миссии ОБСЕ, и по введении миротворцев ООН, и по объявлению режима прекращения огня с 25-го или 1-го сентября, чтобы дети наконец могли в школу пойти", - сказал глава государства.

Порошенко выразил уверенность в согласовании этой инициативы с канцлером Германии и президентом Франции.

Напомним, 25 июля руководители Германии, Франции, Украины и России во время телефонных переговоров в нормандском формате вновь подтвердили необходимость выполнения мер минского пакета и договорились созвониться позже.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.