Нормандская четверка провела переговоры: совместное заявление

По итогам телефонного разговора, Порошенко, Меркель, Макрон и Путин сделали совместное заявление

Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава страны-агрессора Владимира Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений. По результатам переговоров было сделано совместное заявление, передает пресс-служба украинского президента.

Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа объявления режима прекращения огня в честь начала учебного года.

"Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к стабильному улучшению ситуации с безопасностью в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса", - говорится в заявлении.

Лидеры нормандской четверки подтвердили персональную преданности дальнейшей имплементации минский соглашений.

В ходе телефонного разговора Порошенко проинформировал коллег и Путина о своем посещении города Счастье вблизи оккупированного Луганска и встречу там с представителями СММ ОБСЕ. Он выразил благодарность за круглосуточную работу миссии, а также призвал немедленно освободить всех украинских заложников.

22 августа во время выступления в Северодонецке Порошенко сообщил, что намерен презентовать идею введения миротворцев ООН в Донбасс на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

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