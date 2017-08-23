Геращенко: Сегодня в Минске должны договориться о перемирии

Ни разу президент РФ Путин не сделал публичного заявления, что РФ приложит усилия для прекращения кровопролития в Донбассе, отметила вице-спикер

Сегодня на заседании минских групп должно быть принято решение о перемирии до начала нового учебного года. Об этом сообщила вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"Это будет уже 11 заявление о перемирии за эти сложные годы, и, к сожалению, ни одно из них не продержалось и нескольких дней. Но все же снижался уровень напряжения и эскалации, а каждая спасенная жизнь стоит того, чтобы договариваться", - отметила Геращенко.

По ее словам, важно, что сегодняшние встречи происходят сразу после телефонного конференции в нормандском формате. "Впервые есть совместное заявление нормандской четверки о перемирии, публичное заявление, ведь до сих пор решение о перемирии принимали на трехсторонней контактной группе", - сказала Геращенко.

Она добавила, что представители Украины и президент всегда публично поддерживали эти инициативы, как и европейские партнеры.

"Но ни разу президент РФ Путин не сделал публичного заявления, что РФ приложит усилия для прекращения кровопролития в Донбассе, для своего влияния на боевиков, чтобы те перестали стрелять", - отметила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что именно обеспечение безопасности - станет ключевой темой на встрече в Минске. "Поскольку и экономика, и гуманитарный аспект очень зависят от режима тишины. Другой вопрос, как это решение будет выполняться. Важно, чтобы РФ не только на словах поддерживала режим тишины, а вывела, наконец, свои войска и технику, наемников", - добавила она.

23 августа президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава страны-агрессора Владимира Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений.

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