Минск: Боевики продолжают блокировать освобождение заложников

Террористы хотят освобождения 42 человек, не имеющих отношения к событиям в Донбассе

Вопрос освобождения заложников остается заблокированным из-за неконструктивной позиции боевиков, которые хотят освобождения 42 человек, не имеющих отношения к событиям в Донбассе. Об этом по итогам заседания трехсторонней контактной группы на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

"Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе", - написала Олифер.

Она также сообщила, что Украина настойчиво требует от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии ОБСЕ и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года.

Кроме того, Олифер подтвердила договоренность о прекращении огня с 25 августа.

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