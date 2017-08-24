Порошенко доволен обсуждением с Мэттисом поставок оружия Украине

Президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины

Президент Украины Петр Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом предоставление Украине летального вооружения. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи.

"Мы обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая и предоставление Украине расширения наших оборонительных возможностей, сотрудничества в том числе и в военно-технической сфере", - сказал Порошенко.

По его словам, это касается не только поставок летального вооружения, а и средств электронной борьбы, средств, которые увеличивают эффективность действий ВСУ.

Президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.

"Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я, как президент Украины, доволен", - сказал Порошенко.

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