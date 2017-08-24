Тиллерсон: Мы по-прежнему поддерживаем целостность Украины
США по-прежнему поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию Украины. Об этом заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон в поздравлении, опубликованном пресс-службой Госдепа.
"От имени правительства Соединенных Штатов Америки наилучшие пожелания всем украинцам в ваш национальный день", - говорится в поздравлении.
Тиллерсон напомнил, что уже говорил во время визита в Киев о высокой оценке дружбы между Украиной и США, которая развивалась все 25 лет дипломатических отношений.
"Мы высоко ценим ваше упорство перед лицом серьезных проблем, в том числе в конфликте под руководством России в Донбассе, оккупации и попытке аннексии Крыма. Несмотря на трудности, которые вы испытали, народ Украины проявил ожесточенную решимость создавать экономические возможности, бороться с коррупцией и укреплять свои демократические институты", - говорится в сообщении Госдепа.
"Соединенные Штаты гордятся тем, что были партнером в пути Украины, и мы по-прежнему твердо поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность и демократию. Пусть наступающий год принесет мир, процветание и прогресс народу Украины", - заявил Тиллерсон.
Как сообщалось ранее, с Днем Независимости Украину поздравили также президент Дональд Трамп и королева Великобритании Елизавета ІІ.
В ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко глава Пентагона Джеймс Мэттис сегодня сообщил, что В США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.
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