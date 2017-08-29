НАПК нашло в Укравтодоре нарушения антикоррупционного закона

И.о. главы Укравтодора Славомиру Новаку внесено предписание

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам внеплановой проверки выявило в Укравтодоре нарушения закона о предотвращении коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

И.о. главы Укравтодора Славомиру Новаку внесено предписание.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку. Решение принято на заседании НАПК", - сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что по результатам внеплановой проверки в Укравтодоре установлено нарушение требований статей 12 и 19 закона Украины о предотвращении коррупции.

"С целью выполнения предписания НАПК требует принять меры по устранению выявленных нарушений. Предписание является обязательным к исполнению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе НАПК корреспонденту LIGA.net отказались пояснить, о каких именно нарушениях "требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов" идет речь. Там отметили, что подробная информация будет обнародована позже.

Как сообщалось ранее, Новаку была назначена надбавка в 900% к зарплате. Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил это решение. "Это было политическое решение, которое было принято Кабмином, и это было одно из его условий трудоустройства в Украине", - сказал Омелян.

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