Судье-взяточнику в Луганской области дали три года тюрьмы
Cудья Северодонецкого горсуда Луганской области, который получил от своего пособника взятку в размере $4 тысяч, получил три года тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По данным следствия, взятку он получил от некоего Ахлимана Ахмедова "за влияние на принятие им судебных решений в интересах другого лица".
"...А именно постановления об отказе в удовлетворении представления прокуратуры об определении срока фактически отбытой осужденным части наказания и предоставления разрешения органам внутренних дел на его этапирования в следственный изолятор и заведомо неправосудное решение о снятии ареста с транспортного средства", - подробно ввели в курс дела в САП.
Прокуроры добавили, что судья находится в розыске: приговор ему вынесли заочно.
Уголовное производство по ч. 2 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение осуществить влияние за предоставление такой выгоды) рассматривалось в Рубежанском горсуде также в Луганской области, обвинительный приговор был вынесен еще 1 августа.
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