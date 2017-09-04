Парубий: Проект закона о реинтерации Донбасса скоро будет в Раде

По словам спикера парламента, предварительно законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть рассмотрен на заседании СНБО

Проект закона о реинтеграции Донбасса сначала рассмотрит СНБО. Об этом спикер Андрей Парубий сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что после этого проект закона будет зарегистрирован в парламенте.

"Сейчас подготовка на завершающем этапе. Как мы и запланировали, предварительно этот законопроект должен быть рассмотрен на заседании СНБО, и только после этого передан в Верховную Раду... Надеюсь, что в ближайшее время проект будет подан на рассмотрение парламента", - сказал он.

29 августа представитель президента Украины Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект по возврату и восстановлению Донбасса на 99,9% готов ко внесению в Верховную Раду Украины (ВРУ). Консультации со странами нормандской четверки и США завершились.

10 июля 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что проект закона о реинтеграции Донбасса будет внесен в Раду в начале сентября 2017 года.

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